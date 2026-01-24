Встигли вибігти за 30 секунд до прильоту: як харків'яни рятувалися під час тривалої атаки БпЛА

Росія вночі 24 січня 2026 року завдала масованого удару по Харкові. У місті пролунала серія потужних вибухів. Як наслідок пошкоджено житлові будинки та є постраждалі серед цивільних.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти без розбору атакували кілька кварталів двох районів Харкова. Це був житловий сектор. На щастя, там немає загиблих.

Які наслідки нічної атаки по Харкову?

Кореспондентка 24 Каналу підкреслила, що під ударом ворога опинились багатоповерхівки, приватний сектор, лікарня, пологовий будинок, гуртожиток, в якому мешкали внутрішньо переміщені особи, та будинок культури.

Постраждалим дуже пощастило залишитись живими, адже атаки були моментальними, їх було кілька хвиль. Серед постраждалих є маломобільні та люди пенсійного віку.

За словами Анни Черненко, один з ударів ущент зруйнував квартиру подружжя. Вони залишились живими та врятували свою собаку, однак двох котів винести з квартири, на жаль, так і не вдалось.

Через цю атаку не спало кілька районів Харкова, зокрема Індустріальний. Окрім двох десятків безпілотників, росіяни завдали ракетний удар по цивільному підприємство. Дуже велика подяка всім екстреним службам, які зробили максимум, щоб врятувати людей,

– сказала вона.

Відомо, що внаслідок нічної атаки постраждала 31 людина, серед них двоє дітей.

Ми були в підвалі. Вийшли за 30 секунд до прильоту. Я, мабуть, вперше за 3 роки пішла в підвал,

– розповіла харків'янка.

Голова адміністрації Індустріального району Харкова підкреслила, що такої масованої атаки з 2022 року ще не було. Основною ціллю ворога була енергоструктура та житлова забудова міста.

Нічна атака по Харкову: останні новини