Успели выбежать за 30 секунд до прилета: как харьковчане спасались во время длительной атаки БпЛА
- В ночь на 24 января 2026 года Россия нанесла массированный удар по Харькову, повредив жилые дома.
- В результате атаки пострадал 31 человек, в том числе двое детей, а основными целями были энергоструктура и жилая застройка города.
Россия ночью 24 января 2026 года нанесла массированный удар по Харькову. В городе прогремела серия мощных взрывов. В результате повреждены жилые дома и есть пострадавшие среди гражданских.
Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты без разбора атаковали несколько кварталов двух районов Харькова. Это был жилой сектор. К счастью, там нет погибших.
Какие последствия ночной атаки по Харькову?
Корреспондентка 24 Канала подчеркнула, что под ударом врага оказались многоэтажки, частный сектор, больница, роддом, общежитие, в котором жили внутренне перемещенные лица, и дом культуры.
Пострадавшим очень повезло остаться живыми, ведь атаки были моментальными, их было несколько волн. Среди пострадавших есть маломобильные и люди пенсионного возраста.
По словам Анны Черненко, один из ударов полностью разрушил квартиру супругов. Они остались живы и спасли свою собаку, однако двух котов вынести из квартиры, к сожалению, так и не удалось.
Из-за этой атаки не спало несколько районов Харькова, в частности Индустриальный. Кроме двух десятков беспилотников, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятие. Очень большая благодарность всем экстренным службам, которые сделали максимум, чтобы спасти людей,
– сказала она.
Известно, что в результате ночной атаки пострадал 31 человек, среди них двое детей.
Мы были в подвале. Вышли за 30 секунд до прилета. Я, видимо, впервые за 3 года пошла в подвал,
– рассказала харьковчанка.
Глава администрации Индустриального района Харькова подчеркнула, что такой массированной атаки с 2022 года еще не было. Основной целью врага была энергоструктура и жилая застройка города.
Ночная атака по Харькову: последние новости
Россия использовала ударные дроны для атаки по Харькову 24 января 2026 года. В результате этого повреждены многие квартиры – там вспыхнули пожары.
Экстренные службы Харькова работают на месте событий, чтобы ликвидировать последствия ночной атаки. Для удара россияне использовали более 100 беспилотников.
Атака по Харькову продолжалась почти два с половиной часа. Местные жители сообщали, что слышали около 25 взрывов.