Успели выбежать за 30 секунд до прилета: как харьковчане спасались во время длительной атаки БпЛА

Россия ночью 24 января 2026 года нанесла массированный удар по Харькову. В городе прогремела серия мощных взрывов. В результате повреждены жилые дома и есть пострадавшие среди гражданских.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты без разбора атаковали несколько кварталов двух районов Харькова. Это был жилой сектор. К счастью, там нет погибших.

Какие последствия ночной атаки по Харькову?

Корреспондентка 24 Канала подчеркнула, что под ударом врага оказались многоэтажки, частный сектор, больница, роддом, общежитие, в котором жили внутренне перемещенные лица, и дом культуры.

Пострадавшим очень повезло остаться живыми, ведь атаки были моментальными, их было несколько волн. Среди пострадавших есть маломобильные и люди пенсионного возраста.

По словам Анны Черненко, один из ударов полностью разрушил квартиру супругов. Они остались живы и спасли свою собаку, однако двух котов вынести из квартиры, к сожалению, так и не удалось.

Из-за этой атаки не спало несколько районов Харькова, в частности Индустриальный. Кроме двух десятков беспилотников, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому предприятие. Очень большая благодарность всем экстренным службам, которые сделали максимум, чтобы спасти людей,

– сказала она.

Известно, что в результате ночной атаки пострадал 31 человек, среди них двое детей.

Мы были в подвале. Вышли за 30 секунд до прилета. Я, видимо, впервые за 3 года пошла в подвал,

– рассказала харьковчанка.

Глава администрации Индустриального района Харькова подчеркнула, что такой массированной атаки с 2022 года еще не было. Основной целью врага была энергоструктура и жилая застройка города.

Ночная атака по Харькову: последние новости