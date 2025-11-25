В ОВА відповіли, чи було влучання "Шахеда" в житловий будинок під час атаки по Одесі

Окупанти продовжують атакувати Одесу дронами, зокрема і ввечері 24 листопада. В мережі інформували про влучання в багатоповерхівку.

Глава ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону розповів про наслідки атаки, що відбулася ввечері та спростував інформацію про влучання в будинок, передає 24 Канал.

Чи було влучання дрона в будинок під час атаки по Одесі?

Олег Кіпер повідомив, що інформація щодо влучання "Шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності. За його словами, удари ворога були спрямовані на критичну інфраструктуру.

Обстріли були спрямовані по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої з електропостачанням в Одесі. Усі служби наразі працюють у посиленому режимі,

– інформував він.

Очільник ОВА зазначив, що вже понад три тижні Одесу та область щодня атакують ударними дронами та балістичними ракетами.

Кіпер наголосив, що "мета ворога очевидна – створити невдоволення серед населення, посилити тиск на цивільних, спричинити повний блекаут, як це вже було у 2023 – 2024 роках".

