Глава ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону розповів про наслідки атаки, що відбулася ввечері та спростував інформацію про влучання в будинок, передає 24 Канал.
Чи було влучання дрона в будинок під час атаки по Одесі?
Олег Кіпер повідомив, що інформація щодо влучання "Шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності. За його словами, удари ворога були спрямовані на критичну інфраструктуру.
Обстріли були спрямовані по критичній інфраструктурі, що спричинило перебої з електропостачанням в Одесі. Усі служби наразі працюють у посиленому режимі,
– інформував він.
Очільник ОВА зазначив, що вже понад три тижні Одесу та область щодня атакують ударними дронами та балістичними ракетами.
Кіпер наголосив, що "мета ворога очевидна – створити невдоволення серед населення, посилити тиск на цивільних, спричинити повний блекаут, як це вже було у 2023 – 2024 роках".
Де ще били росіяни: останні новини
Ворог 24 листопада атакував дронами Павлоград. Внаслідок атаки є постраждалі. Пошкоджені адмінбудівлі та одне з підприємств. Крім цього, пошкоджені автівки, деякі – знищені.
Також окупанти атакували Суми. Ворожі сили вдарили по обласному центру, після чого рятувальники прибули на місце влучання та почали гасити пожежі. І в момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку дронами.
Ввечері 23 листопада Харків був під масованою атакою. За даними мера, 3 житлові будинки "вщент знесені" російською атакою.