Глава ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона рассказал о последствиях атаки, состоявшейся вечером и опроверг информацию о попадании в дом, передает 24 Канал.

Было ли попадание дрона в дом во время атаки по Одессе?

Олег Кипер сообщил, что информация о попадании "Шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности. По его словам, удары врага были направлены на критическую инфраструктуру.

Обстрелы были направлены по критической инфраструктуре, что повлекло перебои с электроснабжением в Одессе. Все службы сейчас работают в усиленном режиме,

– информировал он.

Глава ОГА отметил, что уже более трех недель Одессу и область ежедневно атакуют ударными дронами и баллистическими ракетами.

Кипер отметил, что "цель врага очевидна – создать недовольство среди населения, усилить давление на гражданских, вызвать полный блэкаут, как это уже было в 2023 – 2024 годах".

