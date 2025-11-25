Глава ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона рассказал о последствиях атаки, состоявшейся вечером и опроверг информацию о попадании в дом, передает 24 Канал.
Было ли попадание дрона в дом во время атаки по Одессе?
Олег Кипер сообщил, что информация о попадании "Шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности. По его словам, удары врага были направлены на критическую инфраструктуру.
Обстрелы были направлены по критической инфраструктуре, что повлекло перебои с электроснабжением в Одессе. Все службы сейчас работают в усиленном режиме,
– информировал он.
Глава ОГА отметил, что уже более трех недель Одессу и область ежедневно атакуют ударными дронами и баллистическими ракетами.
Кипер отметил, что "цель врага очевидна – создать недовольство среди населения, усилить давление на гражданских, вызвать полный блэкаут, как это уже было в 2023 – 2024 годах".
Где еще били россияне: последние новости
Враг 24 ноября атаковал дронами Павлоград. В результате атаки есть пострадавшие. Повреждены админздания и одно из предприятий. Кроме этого, повреждены машины, некоторые – уничтожены.
Также оккупанты атаковали Сумы. Вражеские силы ударили по областному центру, после чего спасатели прибыли на место попадания и начали тушить пожары. И в момент, когда подразделения ГСЧС работали, враг совершил повторную атаку дронами.
Вечером 23 ноября Харьков был под массированной атакой. По данным мэра, 3 жилых дома "полностью снесены" российской атакой.