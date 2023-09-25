Серйозно вплине на діяльність флоту: чи передислокує Росія штаб із Севастополя

Після атаки 22 вересня в севастопольському штабі чорноморського флоту Росії неспокійно. Ворог може серйозно розглянути варіант передислокації вглиб своєї території.

Військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, як удар по штабу чорноморського флоту в Севастополі позначиться на спроможностях росіян в окупованому Криму.

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"На мій погляд, зараз почнеться переміщення командного пункту чорноморського флоту в інший населений пункт. За ними, сподіваюсь, підтягнуться і рештки флоту", – припустив Якубець.

Військовий експерт наголосив, що передислокація ворога полегшить українським військовим десантування на західному узбережжі Криму і подальше звільнення півострова.

Яке значення атаки 22 вересня

Крім командувача чорноморського флоту Віктора Соколова, "на концерт до Кобзона" також вирушив генерал, який узгоджував дії чорноморського флоту із сухопутними військами в Херсонській і Запорізькій областях.

Це однозначно падіння рівня керівництва чорноморського флоту Росії. Винищення такої кількості людей, фахово підготовлених для управління флотом, сильно вплине на якість виконання його завдань,

– зазначив Якубець.

Крім того, важливий також морально-психологічний удар по містянах Севастополя. Їм чітко показали, що вони перебувають у зоні ризику. Водночас люди, які чекають звільнення від російських окупантів, отримали неабияку підтримку.

Удар по штабу російського флоту: основне