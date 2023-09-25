Серьезно повлияет на деятельность флота: передислоцирует ли Россия штаб из Севастополя

После атаки 22 сентября в севастопольском штабе черноморского флота России неспокойно. Враг может серьезно рассмотреть вариант передислокации вглубь своей территории.

Военный эксперт, экс-командующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец рассказал 24 Каналу, как удар по штабу черноморского флота в Севастополе скажется на возможностях россиян в оккупированном Крыму.

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"По моему мнению, сейчас начнется перемещение командного пункта черноморского флота в другой населенный пункт. За ними, надеюсь, подтянутся и остатки флота", – предположил Якубец.

Военный эксперт подчеркнул, что передислокация врага облегчит украинским военным десантирование на западном побережье Крыма и последующее освобождение полуострова.

Какое значение атаки 22 сентября

Кроме командующего черноморским флотом Виктора Соколова, "на концерт к Кобзону" также отправился генерал, который согласовывал действия черноморского флота с сухопутными войсками в Херсонской и Запорожской областях.

Это однозначно падение уровня руководства черноморского флота России. Истребление такого количества людей, профессионально подготовленных для управления флотом, сильно повлияет на качество выполнения его задач,

– отметил Якубец.

Кроме того, важен также морально-психологический удар по горожанам Севастополя. Им ясно показали, что они находятся в зоне риска. В то же время люди, ожидающие освобождения от российских оккупантов, получили большую поддержку.

Удар по штабу российского флота: основное