Усю ніч на 10 жовтня Росія атакувала Україну БпЛА, балістичними та крилатими ракетами. Лише у Дніпропетровській області під час атаки було збито 60 ворожих дронів.

Під ударом, зокрема, опинився Кривий Ріг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка та очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також У низці регіонів була повітряна тривога: Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Які наслідки атаки на Кривий Ріг?

У Кривому Розі внаслідок влучання крилатої ракети пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок цього постраждала одна людина. У неї виникла акубаротравма. Загалом через ворожу атаку в місті постраждали троє людей – це чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Електрика є, але ситуація з енергетикою може бути складною, адже енергетична інфраструктура взаємопов'язана і пошкодження в одних регіонах можуть впливати на інші. У місті також пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.

Натомість у Криворізькому районі поранено 66-річного чоловіка. Наслідки ще уточнюються. Влада радить мешканцям тримати вдома запас води, заряджені гаджети та павербанки. Усі пункти незламності у місті працюють.

Наслідки атаки на Україну: коротко про головне