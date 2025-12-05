У Росії горить Сизранський НПЗ після атаки безпілотників
- Сизранський НПЗ у Росії зазнав пошкоджень після атаки безпілотників, на місці спалахнула пожежа.
- На цьому об'єкті виготовляють бензин, дизель, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти.
У кількох регіонах Росії повідомляють про вибухи, які чули вночі 5 грудня. Під ударом, зокрема, міг опинитися Сизранський нафтопереробний завод.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Exilenova+" та російські телеграм-канали.
Що відбулося на Сизранському НПЗ?
Росіяни у мережі повідомляють про звуки сирени та серію вибухів у районі Сизрані Самарської області. За їхніми словами, вперше гучно було близько 02:20 за місцевим часом у південній та західній частині міста.
Зокрема, очевидці стверджують, що чули приблизно 5 – 7 вибухів та стрілянину, що, ймовірно, свідчить про спроби російської ППО відбити атаку безпілотників. Офіційних коментарів з цього приводу наразі немає.
Пожежа на НПЗ у Сизрані: дивіться відео
За попередньою інформацією, під дроновий удар вже не вперше потрапив Сизранський НПЗ, потужністю близько 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Відомо, що саме цей об'єкт належить компанії ПАТ НК "Роснєфть".
Довідково. Сизранський НПЗ виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти.
Що відомо про попередні атаки на НПЗ у Росії?
Нещодавно під ударом опинилася нафтобаза "Лукойлу" у селі Хрінове Воронезької області. Пошкодило один резервуар із паливом і один порожній. Об'єкт є сховищем та розподільчим пунктом нафтопродуктів.
До цього вдалося уразити нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області Росії. Губернатор регіону повідомляв, що на відповідному об'єкті внаслідок атаки "відбулося займання після падіння уламків дронів".
Також незадовго до цього дрони атакували нафтобазу у Лівнах Орловської області. Місцеві повідомляли про пожежу на щонайменше двох резервуарах об'єкта. Інформацію про удар підтвердив губернатор.