У Росії горить Сизранський НПЗ після атаки безпілотників

У кількох регіонах Росії повідомляють про вибухи, які чули вночі 5 грудня. Під ударом, зокрема, міг опинитися Сизранський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Exilenova+" та російські телеграм-канали.

Що відбулося на Сизранському НПЗ?

Росіяни у мережі повідомляють про звуки сирени та серію вибухів у районі Сизрані Самарської області. За їхніми словами, вперше гучно було близько 02:20 за місцевим часом у південній та західній частині міста.

Зокрема, очевидці стверджують, що чули приблизно 5 – 7 вибухів та стрілянину, що, ймовірно, свідчить про спроби російської ППО відбити атаку безпілотників. Офіційних коментарів з цього приводу наразі немає.

Пожежа на НПЗ у Сизрані: дивіться відео

За попередньою інформацією, під дроновий удар вже не вперше потрапив Сизранський НПЗ, потужністю близько 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Відомо, що саме цей об'єкт належить компанії ПАТ НК "Роснєфть".

Довідково. Сизранський НПЗ виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Що відомо про попередні атаки на НПЗ у Росії?