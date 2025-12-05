В России горит Сызранский НПЗ после атаки беспилотников

В нескольких регионах России сообщают о взрывах, которые слышали ночью 5 декабря. Под ударом, в частности, мог оказаться Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Exilenova+" и российские телеграмм-каналы.

Что произошло на Сызранском НПЗ?

Россияне в сети сообщают о звуках сирены и серии взрывов в районе Сызрани Самарской области. По их словам, впервые громко было около 02:20 по местному времени в южной и западной части города.

В частности, очевидцы утверждают, что слышали примерно 5 – 7 взрывов и стрельбу, что, вероятно, свидетельствует о попытках российской ПВО отразить атаку беспилотников. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Пожар на НПЗ в Сызрани: смотрите видео

По предварительной информации, под беспилотный удар уже не впервые попал Сызранский НПЗ, мощностью около 8,9 миллиона тонн нефти в год. Известно, что именно этот объект принадлежит компании ПАО НК "Роснефть".

Справочно. Сызранский НПЗ производит бензин, дизель, авиационный керосин, мазут, битум и другие нефтепродукты.

Что известно о предыдущих атаках на НПЗ в России?