Уражено нафтовий термінал і енергооб'єкти: Росію атакували понад 160 дронів

У ніч проти 2 листопада Росія зазнала масованої атаки на військові та стратегічні об'єкти. Дрони вдарили по низці регіонів, уражено енергетичну інфраструктуру, морський порт і нафтовий термінал.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони Росії.

Що в Росії кажуть про атаку дронів?

За даними Міноборони ворога, протиповітряна оборона нібито знищила або знешкодила 164 безпілотники під час атаки. Дрони помітили в таких регіонах:

39 – над акваторією Чорного моря,

32 – над територією Краснодарського краю,

26 – над територією окупованого Криму,

20 – над територією Брянської області,

9 – над територією Волгоградської області,

9 – над територією Ростовської області,

9 – над територією Орловської області,

6 – над територією Липецької області,

5 – над територією Воронезької області,

3 – над акваторією Азовського моря,

2 – над територією Бєлгородської області,

2 – над територією Курської області,

2 – над територією Тульської області.

У Курській, Луганській і Липецькій областях дрони уразили енергетичну інфраструктуру. Морський нафтовий термінал атакували в Туапсе, а в Орлі, ймовірно, повторно вдарили по місцевій ТЕЦ.

Також під час атаки тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден вводили в аеропортах у Пензі, Казані, Оренбурзі, Ульяновську та Самарі. Увечері 1 листопада обмеження застосували в Сочі та Краснодарі.

Які наслідки атаки БпЛА на об'єкти Росії?