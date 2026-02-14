Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза
14 лютого, 22:39
5

Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза

Софія Рожик

Росія у ніч на 15 лютого знову тероризує Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку деякі регіони.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Дивіться також З реактивними двигунами та можуть нести інші дрони: Зеленський розповів, як змінилися "Шахеди"  

Де летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

22:47, 14 лютого

БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря.

22:40, 14 лютого

Змінив напрямок на Чорноморськ/Лиманку.

22:36, 14 лютого

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина (вектор – Санжійка).

22:20, 14 лютого

БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Просяної з північного сходу.

22:17, 14 лютого

БпЛА в напрямку Краматорська з північного заходу.

22:07, 14 лютого

БпЛА на півночі від Миколаєва, курс – північний.

21:56, 14 лютого

Гучно у Миколаєві.

21:56, 14 лютого

БпЛА на Шостку.

21:55, 14 лютого

БпЛА на Сумщині в напрямку Вороніжа з північного сходу.

21:49, 14 лютого

БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня.

21:41, 14 лютого

БпЛА на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину (Славгород).

21:39, 14 лютого

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини (Станіслав/Олександрівка).