Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза

Россия в ночь на 15 февраля снова терроризирует Украину своими ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности некоторые регионы.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Где летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте