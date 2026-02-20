Укр Рус
Росія продовжує терор "Шахедами": для яких областей загроза
20 лютого, 21:26
3

Росія продовжує терор "Шахедами": для яких областей загроза

Софія Рожик

Росія у ніч на 21 лютого продовжує тероризувати Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку для деяких регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять ворожі цілі? 

 

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:41, 20 лютого

Група БпЛА курсом на Дніпро.

21:21, 20 лютого

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

21:02, 20 лютого

Вибухи на Запоріжжі, працює ППО.

20:54, 20 лютого

БпЛА курсом на Харків.

20:48, 20 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння

20:48, 20 лютого

Група БпЛА у напрямку Запоріжжя.

20:42, 20 лютого

Полтавщина: БпЛА в напрямку Великих Сорочинців.

20:24, 20 лютого

Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Гути. 

Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля та в напрямку Полтавщини.

19:20, 20 лютого

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського.