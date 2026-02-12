Росія знову вдарила по ТЕС ДТЕК, обладнання серйозно пошкодили

Росія у ніч на четвер, 12 лютого, вкотре завдала удару по теплоелектростанції, яка належить компанії ДТЕК. Об'єкт зазнав серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє ДТЕК, там розповіли деталі наслідків ворожої атаки.

Дивіться також Україну атакували ракети та БпЛА, є багато влучань: як відпрацювала ППО 12 лютого

Які наслідки атаки на ТЕС?

Згідно з оприлюдненою інформацією, під ворожим ударом вкотре опинилася критична інфраструктура, росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки, за даними компанії, суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025,

– ідеться у повідомленні.

Там констатували, що загалом з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані російською армією вже понад 220 разів. Зазначимо, що Росія продовжує атаки й на інші подібні об'єкти.

Що відомо про обстріли об'єктів енергетики?