Про це повідомляє ДТЕК, там розповіли деталі наслідків ворожої атаки.
Які наслідки атаки на ТЕС?
Згідно з оприлюдненою інформацією, під ворожим ударом вкотре опинилася критична інфраструктура, росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки, за даними компанії, суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.
Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025,
– ідеться у повідомленні.
Там констатували, що загалом з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані російською армією вже понад 220 разів. Зазначимо, що Росія продовжує атаки й на інші подібні об'єкти.
Що відомо про обстріли об'єктів енергетики?
Незадовго до цього у ДТЕК повідомили про атаку на об'єкт енергетики в Одеській області, руйнування значні У компанії зазначали, що це вже 31-ша велика підстанція їхньої компанії в регіоні, яку пошкодили росіяни.
До цього, 10 лютого, російські війська також обстріляли енергетичну інфраструктуру Одеської області. В ОВА повідомляли, що внаслідок удару були знеструмлені населені пункти у щонайменше 3 громадах області.
До слова, нещодавно у рамках закритого засідання Штабу за участі військових визначили, а також пріоритезували об'єкти критичної інфраструктури в Україні, які потребують захисту. Зокрема, розмова стосувалася столиці.