Об этом сообщает ДТЭК, там рассказали детали последствий вражеской атаки.

Смотрите также Украину атаковали ракеты и БпЛА, есть много попаданий: как отработала ПВО 12 февраля

Какие последствия атаки на ТЭС?

Согласно обнародованной информации, под вражеским ударом в очередной раз оказалась критическая инфраструктура, россияне ударили по ТЭС ДТЭК. В результате атаки, по данным компании, существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025,

– говорится в сообщении.

Там констатировали, что в целом с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы российской армией уже более 220 раз. Отметим, что Россия продолжает атаки и на другие подобные объекты.

Что известно об обстрелах объектов энергетики?