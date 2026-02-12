Об этом сообщает ДТЭК, там рассказали детали последствий вражеской атаки.
Какие последствия атаки на ТЭС?
Согласно обнародованной информации, под вражеским ударом в очередной раз оказалась критическая инфраструктура, россияне ударили по ТЭС ДТЭК. В результате атаки, по данным компании, существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.
Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025,
– говорится в сообщении.
Там констатировали, что в целом с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы российской армией уже более 220 раз. Отметим, что Россия продолжает атаки и на другие подобные объекты.
Что известно об обстрелах объектов энергетики?
Незадолго до этого в ДТЭК сообщили об атаке на объект энергетики в Одесской области, разрушения значительные В компании отмечали, что это уже 31-я крупная подстанция их компании в регионе, которую повредили россияне.
До этого, 10 февраля, российские войска также обстреляли энергетическую инфраструктуру Одесской области. В ОВА сообщали, что в результате удара были обесточены населенные пункты в по меньшей мере 3 общинах области.
К слову, недавно в рамках закрытого заседания Штаба с участием военных определили, а также приоритезировали объекты критической инфраструктуры в Украине, которые нуждаются в защите. В частности, разговор касался столицы.