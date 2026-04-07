Укр Рус
Невідомі БпЛА атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області
7 квітня, 08:12
2

Невідомі БпЛА атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області

Данило Муринський
Основні тези
  • Зранку 7 квітня невідомі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області.
  • Близько 4 ранку було оголошено загрозу БпЛА.

Зранку 7 квітня в Ленінградській області було оголошено повітряну тривогу. Невідомі безпілотники залетіли до регіону, а над портом Усть-Луга працювала мобільно-вогнева група.

Атака розпочалася близько 4 ранку. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Дрозденко.

Що відомо про атаку на Ленінградську область?

Російські ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки затримуються рейси в аеропортах Пулково та Храброво.

Атака на порт Усть-Луга: дивіться відео

Дрозденко згодом написав, що ППО нібито збила 22 безпілотники. Також, за словами губернатора, в області почалися проблеми зі зв'язком.

До уваги! Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що росіяни через постійні атаки по портах в Балтійському морі більше не відчувають себе захищеними від БпЛА. Такі панічні настрої також ширяться серед російських "воєнкорів". За його словами, окупанти все одно продовжуватимуть терпіти те, що з ними відбувається.

Останні новини про атаку на порт Усть-Луга

  • Після українських атак у російському порту Усть-Луга зафіксовані нові осередки пожежі, які видно на супутникових знімках. 

  • Усть-Луга є важливим портом на Балтійському морі, спеціалізується на експорті енергоносіїв та є кінцевою точкою нафтопроводу БТС-II.

  • Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що атаки по Усть-Лузі у Ленінградській області були цілком прогнозовані. Тому що, коли відбулась перша хвиля дронових атак, росіяни не зробили відповідних висновків щодо власної ППО.