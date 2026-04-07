Неизвестные БпЛА атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области
- Утром 7 апреля неизвестные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.
- Около 4 утра была объявлена угроза БпЛА.
Утром 7 апреля в Ленинградской области была объявлена воздушная тревога. Неизвестные беспилотники залетели в регион, а над портом Усть-Луга работала мобильная огневая группа.
Атака началась около 4 утра. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.
Что известно об атаке на Ленинградскую область?
Российские СМИ сообщили, что в результате атаки задерживаются рейсы в аэропортах Пулково и Храброво.
Атака на порт Усть-Луга: смотрите видео
Дрозденко впоследствии написал, что ПВО якобы сбила 22 беспилотника. Также, по словам губернатора, в области начались проблемы со связью.
Вниманию! Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что россияне из-за постоянных атак по портам в Балтийском море больше не чувствуют себя защищенными от БпЛА. Такие панические настроения также распространяются среди российских "военкоров". По его словам, оккупанты все равно будут продолжать терпеть то, что с ними происходит.
Последние новости об атаке на порт Усть-Луга
После украинских атак в российском порту Усть-Луга зафиксированы новые очаги пожара, которые видны на спутниковых снимках.
Усть-Луга является важным портом на Балтийском море, специализируется на экспорте энергоносителей и является конечной точкой нефтепровода БТС-II.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что атаки по Усть-Луге в Ленинградской области были вполне прогнозируемы. Потому что, когда состоялась первая волна дроновых атак, россияне не сделали соответствующих выводов относительно собственной ПВО.