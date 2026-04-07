Неизвестные БпЛА атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области

Утром 7 апреля в Ленинградской области была объявлена воздушная тревога. Неизвестные беспилотники залетели в регион, а над портом Усть-Луга работала мобильная огневая группа.

Атака началась около 4 утра. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.

Что известно об атаке на Ленинградскую область?

Российские СМИ сообщили, что в результате атаки задерживаются рейсы в аэропортах Пулково и Храброво.

Дрозденко впоследствии написал, что ПВО якобы сбила 22 беспилотника. Также, по словам губернатора, в области начались проблемы со связью.

Вниманию! Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что россияне из-за постоянных атак по портам в Балтийском море больше не чувствуют себя защищенными от БпЛА. Такие панические настроения также распространяются среди российских "военкоров". По его словам, оккупанты все равно будут продолжать терпеть то, что с ними происходит.

Последние новости об атаке на порт Усть-Луга