Ніжин вкотре під атакою: окупанти завдали удару біля залізничної станції, можливі перебої у русі
Росіяни знову атакували Ніжин, що у Чернігівській області. Ворог завдав удару біля залізничної станції. Внаслідок цього деякі потяги затримуються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал Ніжинської міської територіальної громади. Там розповіли подробиці щодо наслідків.
Що відомо про чергову атаку на Ніжин?
Росіяни, використавши безпілотники, завдали удару поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", розташованої у Чернігівської області. За даними місцевої влади, наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою.
Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту. Інформація про постраждалих відсутня,
– ідеться у повідомленні.
До слова, ситуація в місті залишається напруженою. Незадовго після цього міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що вочевидь сталося ще одне влучання у населеному пункті, зокрема, по підприємству, яке не працює.
Яка ситуація в області?
- Зранку 7 жовтня російська армія завдала удару безпілотниками по Прилуках у Чернігівській області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Через ворожий удар в частині міста відсутнє енергопостачання.
- Незадовго до цього російські дрони-камікадзе вдарили по Новгород-Сіверському у Чернігівській області. "Шахеди" противника влучали, зокрема, по одному з сільськогосподарських підприємств, де після "прильотів" почалася пожежа.
- За день до цього заступник міністра енергетики Микола Колісник розповідав, що у регіоні триває процес перезаживлення. Там знеструмлено понад 16 тисяч споживачів. Ситуація ускладнюється повторними обстрілами.