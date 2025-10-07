Нежин опять под атакой: оккупанты нанесли удар возле железнодорожной станции, возможны перебои в движении
Россияне снова атаковали Нежин, что в Черниговской области. Враг нанес удар возле железнодорожной станции. Вследствие этого некоторые поезда задерживаются.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал Нежинской городской территориальной общины. Там рассказали подробности о последствиях.
Что известно об очередной атаке на Нежин?
Россияне, использовав беспилотники, нанесли удар вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин", расположенной в Черниговской области. По данным местных властей, пока движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой.
Возможно временное прекращение движения железнодорожного транспорта. Информация о пострадавших отсутствует,
– говорится в сообщении.
К слову, ситуация в городе остается напряженной. Незадолго после этого городской голова Нежина Александр Кодола сообщил, что очевидно произошло еще одно попадание в населенном пункте, в частности, по предприятию, которое не работает.
Какая ситуация в области?
- Утром 7 октября российская армия нанесла удар беспилотниками по Прилукам в Черниговской области. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за вражеского удара в части города отсутствует энергоснабжение.
- Незадолго до этого российские дроны-камикадзе ударили по Новгород-Северскому в Черниговской области. "Шахеды" противника попадали, в частности, по одному из сельскохозяйственных предприятий, где после "прилетов" начался пожар.
- За день до этого заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказывал, что в регионе продолжается процесс перезаживления. Там обесточены более 16 тысяч потребителей. Ситуация осложняется повторными обстрелами.