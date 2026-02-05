Росія віддаляє перспективу компромісу, – Зеленський про обстріли енергетики у морози

Після короткочасного енергетичного перемир'я Росія продовжила завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Президент Володимир Зеленський пояснив, що такі дії є цілеспрямованими.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю France 2, повідомляють Franceinfo та Le Monde.

Чому Росія посилила атаки на енергетику?

Після короткої паузи масовані обстріли України проти енергетичних об'єктів відновилися і призвели до подальших відключень опалення та електроенергії для сотень тисяч будинків за температури повітря близько -20 градусів.

"Попри цей крижаний холод, це найсуворіша, найхолодніша зима з початку війни; росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, позбавивши сотні тисяч українців опалення", – наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю.

За словами українського президента, Росія користується холодом та атакує енергетику, щоб завдати українцям більше страждань, змусивши прийняти те, що американці називають компромісом, проте насправді це є ультиматумом.

Росіяни не розуміють, що чим більше вони нападають на цивільне населення, чим більше вони вбивають, чим більше вони порушують правила війни, тим далі вони віддаляють перспективу компромісу між Україною та Росією,

– заявив він.

Які об'єкти атакує ворог?