Россия удаляет перспективу компромисса, – Зеленский об обстрелах энергетики в морозы

После кратковременного энергетического перемирия Россия продолжила наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Зеленский объяснил, что такие действия являются целенаправленными.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью France 2, сообщают Franceinfo и Le Monde.

Почему Россия усилила атаки на энергетику?

После короткой паузы массированные обстрелы Украины против энергетических объектов возобновились и привели к дальнейшим отключениям отопления и электроэнергии для сотен тысяч домов при температуре воздуха около -20 градусов.

"Несмотря на этот ледяной холод, это самая суровая, самая холодная зима с начала войны; россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, лишив сотни тысяч украинцев отопления", – подчеркнул Владимир Зеленский в интервью.

По словам украинского президента, Россия пользуется холодом и атакует энергетику, чтобы нанести украинцам больше страданий, заставив принять то, что американцы называют компромиссом, однако на самом деле это ультиматум.

Россияне не понимают, что чем больше они нападают на гражданское население, чем больше они убивают, чем больше они нарушают правила войны, тем дальше они отдаляют перспективу компромисса между Украиной и Россией,

– заявил он.

Какие объекты атакует враг?