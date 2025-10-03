Голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг попередив, що цієї зими Росія, ймовірно, посилить атаки по критичній енергетичній інфраструктурі України. У Кремля зараз більше ресурсів для таких ударів, ніж раніше.

Мета Росії – завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

Дивіться також Внаслідок обстрілу в окремих регіонах запровадили обмеження споживання електроенергії

Як може змінитися війна в Україні найближчими місяцями?

За словами Ківісельга, найближчими тижнями загальна ситуація на фронті, ймовірно, істотно не зміниться: оборонні рубежі України переважно утримуються, а Росія продовжить тиснути по всій лінії зіткнення, домагаючись локальних тактичних успіхів.

Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що в найближчі тижні Російській Федерації вдасться домогтися значного прориву,

– констатував він.

Водночас Ківісельг звернув увагу на наростання закликів пропагандистів до ударів по цивільній інфраструктурі. На його думку, такий сценарій залишається цілком імовірним з двох причин: по-перше, це вкладається в усталену сезонну тактику знищення української цивільної інфраструктури; по-друге, у самої Москви зростають можливості для проведення далекобійних ударів – спостерігається збільшення кількості засобів для глибоких атак.

Особливу тривогу, за словами естонського офіцера, викликають дії, що можуть загрожувати стабільній роботі українських атомних станцій. Він назвав такі операції надзвичайно серйозними й небезпечними, оскільки масштабна ядерна аварія вимагала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів держави, значно ускладнила б ведення оборони та потребувала б широкої міжнародної гуманітарної допомоги – доставку якої через ворожі дії було б дуже ризиковано забезпечувати.

Експерти для 24 Каналу проаналізували, чи вдасться Україні мінімізувати шкоду для енергетичної інфраструктури та що для цього потрібно. Вони визнають, що ситуація справді може бути складною. Водночас наразі ситуація в українській енергосистемі не є критичною і за належної підготовки можна уникнути блекаутів.

Які нещодавні удари Росія завдавала по енергетиці?