Разведка Эстонии предупредила о вероятном усилении атак украинскую энергетику зимой
- Разведка Эстонии предупредила о вероятном усилении атак России на украинскую энергетику зимой, в частности целями могут стать атомные станции, что является серьезной угрозой.
- Ожидается, что ситуация на фронте не претерпит значительных изменений, но Россия продолжит давить по всей линии соприкосновения, добиваясь локальных успехов.
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг предупредил, что этой зимой Россия, вероятно, усилит атаки по критической энергетической инфраструктуре Украины. У Кремля сейчас больше ресурсов для таких ударов, чем раньше.
Цель России – нанести как можно больший вред гражданскому населению. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
Как может измениться война в Украине в ближайшие месяцы?
По словам Кивисельга, ближайшие недели общая ситуация на фронте, вероятно, существенно не изменится: оборонительные рубежи Украины преимущественно удерживаются, а Россия продолжит давить по всей линии соприкосновения, добиваясь локальных тактических успехов.
В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва,
– констатировал он.
В то же время Кивисельг обратил внимание на нарастание призывов пропагандистов к ударам по гражданской инфраструктуре. По его мнению, такой сценарий остается вполне вероятным по двум причинам: во-первых, это укладывается в устоявшуюся сезонную тактику уничтожения украинской гражданской инфраструктуры; во-вторых, у самой Москвы растут возможности для проведения дальнобойных ударов – наблюдается увеличение количества средств для глубоких атак.
Особую тревогу, по словам эстонского офицера, вызывают действия, которые могут угрожать стабильной работе украинских атомных станций. Он назвал такие операции чрезвычайно серьезными и опасными, поскольку масштабная ядерная авария требовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов государства, значительно усложнила бы ведение обороны и потребовала бы широкой международной гуманитарной помощи – доставку которой из-за враждебных действий было бы очень рискованно обеспечивать.
Эксперты для 24 Канала проанализировали, удастся ли Украине минимизировать ущерб для энергетической инфраструктуры и что для этого нужно. Они признают, что ситуация действительно может быть сложной. В то же время сейчас ситуация в украинской энергосистеме не является критической и при надлежащей подготовке можно избежать блэкаутов.
Какие недавние удары Россия наносила по энергетике?
Российская авиация нанесла удары по Шосткинской общине, повредив объекты энергетики, что привело к отключению электроэнергии в городе Шостка и 38 населенных пунктах. Возникли также проблемы с водоснабжением.
В Черниговской области ввели графики отключений света после массового обстрела, который поразил энергетические объекты. Без света остались 307 тысяч абонентов.
Выключали свет также в районах Сумщины. Укрзализныця проинформировала о повреждении и обесточивании части железнодорожной инфраструктуры в регионе.