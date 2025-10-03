Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг предупредил, что этой зимой Россия, вероятно, усилит атаки по критической энергетической инфраструктуре Украины. У Кремля сейчас больше ресурсов для таких ударов, чем раньше.

Цель России – нанести как можно больший вред гражданскому населению. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также В результате обстрелов в отдельных регионах ввели ограничения потребления электроэнергии

Как может измениться война в Украине в ближайшие месяцы?

По словам Кивисельга, ближайшие недели общая ситуация на фронте, вероятно, существенно не изменится: оборонительные рубежи Украины преимущественно удерживаются, а Россия продолжит давить по всей линии соприкосновения, добиваясь локальных тактических успехов.

В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва,

– констатировал он.

В то же время Кивисельг обратил внимание на нарастание призывов пропагандистов к ударам по гражданской инфраструктуре. По его мнению, такой сценарий остается вполне вероятным по двум причинам: во-первых, это укладывается в устоявшуюся сезонную тактику уничтожения украинской гражданской инфраструктуры; во-вторых, у самой Москвы растут возможности для проведения дальнобойных ударов – наблюдается увеличение количества средств для глубоких атак.

Особую тревогу, по словам эстонского офицера, вызывают действия, которые могут угрожать стабильной работе украинских атомных станций. Он назвал такие операции чрезвычайно серьезными и опасными, поскольку масштабная ядерная авария требовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов государства, значительно усложнила бы ведение обороны и потребовала бы широкой международной гуманитарной помощи – доставку которой из-за враждебных действий было бы очень рискованно обеспечивать.

Эксперты для 24 Канала проанализировали, удастся ли Украине минимизировать ущерб для энергетической инфраструктуры и что для этого нужно. Они признают, что ситуация действительно может быть сложной. В то же время сейчас ситуация в украинской энергосистеме не является критической и при надлежащей подготовке можно избежать блэкаутов.

Какие недавние удары Россия наносила по энергетике?