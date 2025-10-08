Від 2022 року українські військові активно проводять роботу щодо тимчасово окупованого Криму. Було проведено чимало атак по об’єктах ворога. Такі удари мають дві цілі.

Мовиться про підготовку для майбутніх наступальних операцій та погіршення логістики росіян. Це в ефірі 24 Каналу пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Чому важливо атакувати об'єкти у Криму?

Дмитро Жмайло зазначив, що через Крим росіяни перевозять особовий склад. Також перекидають поодинокі цистерни з паливом або іншу амуніцію.

Україна вже знищила дуже багато систем ППО ворога у Криму. ГУР навіть фізично висаджувалися для того, щоб знищувати радіолокаційні станції та пускові установки. Це призвело до того, що північно-західна та південна частини півострова є дуже малоприкритими.

У 2024 році Сили оборони змогли уразити підводний човен Росії на причалі. Тому що усю систему ППО окупанти перенаправили саме на прикриття Кримського мосту, який є вкрай важливим для Кремля. Цей ворожий об'єкт також зазнавав атак.

Важливим було ураження нафтобази у Феодосії. Це великий потужний об’єкт, який відвантажує нафту для кораблів тіньового флоту Росії, яка потім розповзається по світу і дає Росії фінансування для продовження війни. Але через те, що туди постійно прилітає, з 34 резервуарів з паливом лишилося 22, куди закачуються нафтопродукти.

Після таких детонацій виникають масштабні пожежі. На об'єктах нафтопереробної галузі ці пожежі дуже важко загасити. Криза з паливом у Криму лише збільшується. Кожна друга заправка закрита.

Окупаційна влада намагається всіляко приховати масштаби проблеми. Зокрема, забороняє місцевим мешканцям заливати паливо в каністри. Видаються спеціальні талони, ліміти щодо заправок. Але це не допомагає зменшити ажіотаж.

Тому такими діями ми насамперед готуємо для себе підґрунтя для майбутніх наступальних операцій. Також звужуємо коридори логістики росіян. Нагадаю, що Крим – це місце дислокацій тієї ж 810-ї бригади морської піхоти, яка була перекинута з Сумщини на Покровський напрямок. Крим був раніше логістично важливий для окупантів на Запоріжжі,

– пояснив експерт.

Зараз загарбники активізувалися на Запорізькому напрямку. Усе це дає можливість хоча б поступово зменшувати тиск мінімум на Запоріжжі. Росіянам доведеться думати, якими іншими обхідними маршрутами доправляти усе необхідне.

Вибухи у Криму: останні новини