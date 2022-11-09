Як авіація допомагає захищати українське небо: Мусієнко пояснив, чому партнери не надають літаки

З початку вторгнення Росії на територію України західні партнери допомагають нам протистояти окупантам. Але для захисту українського неба нам потрібні сучасні літаки.

Авіація надважлива для української армії, бо завдяки у тому числі їй можна створити багатоешелоновану систему ППО. Про це 24 каналу розповів керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко. Якщо авіапарк України було підсилено хоча б на 30 літаків, це б суттєво покращило захист нашого неба.

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Авіацію використовувати дешевше

Він розповів, що використання літаків-перехоплювачів з ракетами "повітря – повітря" значно дешевше ніж системи протиракетної оборони Patriot.

Ракета до Patriot, якого ми б хотіли отримати, коштує 3 мільйони доларів. А ракета "повітря – повітря" – кілька десятків тисяч доларів. Це зовсім інші цінові рамки і межі,

– зауважив експерт.

В США і деяких європейських країнах робиться акцент у протиповітряній обороні саме на авіацію, на літаки-перехоплювачі, які в разі загрози злітають і ракетами збивають або ракети, або повітряні цілі.

Але вони, аналізуючи досвід російської агресії на Україні, приходять до висновку, що їм теж треба більше зенітно-ракетних комплексів, тому що не тільки авіація може протидіяти таким загрозам.

Авіація надважлива для захисту неба

На Заході є розуміння і підтримка багатьох експертів і фахівців, що підсиливши хоча б на 30 літаків наш авіапарк такими сучасними моделями, як F-16 або іншими, Україна могла б суттєво покращити захист свого неба.

Коли ми говоримо про багатоешелоновану систему протиповітряної оборони, то бачимо, що при загрозі ударів крилатими ракетами, ми можемо їм протидіяти авіацією. Маючи певну кількість літаків і ракет до них, ми можемо знищити цілі.

"Якщо нам загрожують балістичні ракети, російські "Іскандери, іранські, якщо вони надійдуть, або будь-які інші, то в першу чергу використовуємо системи Patriot або NASAMS. Адже літак ви не використаєте проти балістичної ракети", – зазначає Мусієнко.

В цьому – багатоешелонованість, різноплановість, інтегрованість систем, їх взаємодія і замінність у разі необхідності. Таким чином ми проти більшості загроз захищені. Авіація в цьому сенсі надважлива.

Україна – надійний партнер

В рамках тих пакетів допомоги, які вже надані Україні, якби мова йшла про 30 літаків (бо така цифра звучала в деяких колах раніше), на них можна було б виділити гроші. Це не захмарні бюджети на кілька десятків мільярдів доларів.

На Заході, в США є прихильники того, щоб надати Україні саме літаки. Тому що це дешевше і швидше, ніж надавати засоби зенітно-ракетних комплексів таких, як Patriot,

– мовить. співрозмовник.

У Західних партнерів можуть існувати певні застереження щодо ймовірного використання авіації, яку вони могли б надати Україні, для ураження військових цілей на території Росії. Але з українського боку пропонуються зрозумілі, прозорі, гнучкі форми співпраці.

"Якщо наші партнери ставляться умови не завдавати удари системою HIMARS або іншою по військовим об’єктам на території Росії – ми цього дотримуємось", – зазначає Мусієнко.

Всі ці умови можна погодити під час передачі допомоги, і ми, звичайно, будемо їх дотримуватися.

Попри російську пропаганду, яка намагається дискредитувати Україну, як надійного партнера, жодний фейк не підтвердився. Ми використовуємо озброєння за призначенням, ефективно вражаємо цілі, воно в нас є на використанні та нікуди не зникає.

"Ці умови – технічні моменти, які можна вирішити. А ось політична воля – це дійсно важливий момент, коли потрібно прийняти вольове рішення про те, що Україні потрібно надати авіацію", – вважає експерт.

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