Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що у росіян дещо простежується брак ресурсів на те, щоб постійно тримати Україну в напрузі під інтенсивним вогнем.

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Чому міняється інтенсивність ракетних атак України

Мусієнко зазначив, що росіяни б дуже хотіли підтримувати кількість ударів щонайменше по 100 залпів ракет упродовж десь 10 днів, а на додаток до цього ще й запускати дрони. Тобто влаштувати потужний ракетний терор.

Але, за його словами, питання в можливостях і ресурсах. Тому інтенсивність ракетних атак України то зростає, то зменшується. Водночас упродовж останніх двох тижнів масштабні обстріли зберігаються у середньому одну – дві доби на тиждень.

Це говорить про те, що вони вимушені вичікувати момент, збирати свої сили й засоби, збирати ракети, які можуть звезти з усіх складів із Росії,

– наголосив Мусієнко.

До того ж, зауважив він, росіяни говорять про те, що виробляють деякі ракети. І ними вони обстрілюють Україну мало не з виробництва. Однак усе ж дещо простежується брак ресурсів на те, щоб постійно тримати Україну в напрузі інтенсивним вогнем.

Росіяни змінили тактику щодо ракетного терору українців

Мусієнко зауважив, що раніше у росіян була тактика частіше завдавати ударів, зокрема, ракетами "Калібр", Х-101 або іншими протикорабельними, проте меншою кількістю.

Зараз вони починають робити ставку на те, щоб завдавати ударів, можливо, не щодня, але масованіших, по всій Україні. І розбавляти ці удари не тільки ракетами, а й дронами,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, в цьому дещо простежується зміна тактики окупантів. Вони б, звісно, хотіли наростити велику кількість ракет, але з об'єктивних причин не можуть цього зробити.

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Чому росіяни запускають дрони вночі

Мусієнко заявив, що росіяни час від час змінюють свої підходи. Тому вони запускають дрони-камікадзе не лише вночі, коли їх гірше видно, а й удень, щоб хоча б один із них долетів до цілі.

Вночі вони теж запускають. І запускають, до речі, в більшій кількості, тому що вночі фіксуються іноді запуски по кілька десятків,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він додав, що російські військові почали комбінувати атаки дронів із ракетними для того, щоб у наших засобів протиповітряної оборони ставало більше повітряних цілей.

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