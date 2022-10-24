Про це 24 каналу сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Водночас вона наголосила, що, коли росіяни піднімають свої літаки, ми теж можемо дещо підняти.

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Чого Росія добивається тривалими повітряними тривогами

Гуменюк пояснила, що повітряні тривоги на території України проголошуються у випадку загрози, але не завжди ця вона реалізується.

Наразі у ворога є необхідність підшукувати різні тактики, тому вони можуть бути й такими, коли це більше психологічний тиск, ніж ракетна атака,

– сказала керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона зауважила, що не може розповісти абсолютно все, але наголосила, що, коли російські окупанти піднімають у повітря свої літаки, ми теж можемо дещо підняти.

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Скільки загалом збито ракет і дронів

Гуменюк наголосила, що про загальну кількість збитих ворожих ракет і дронів може розповісти речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Я можу казати тільки про свою зону відповідальності. Зокрема, на Півдні в нас досить потужні показники в збитті тих самих дронів. На цей момент ми маємо вже понад 180 наших збивань проти 40 влучань дронів, коли вони досягали мети,

– зазначила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Вона пояснила, що не завжди було саме ураження, часом вони влучали, наприклад, в узбережжя, у воду. Тобто не завжди це була руйнівна сила.

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