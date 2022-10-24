Об этом 24 каналу сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. В то же время она подчеркнула, что когда россияне поднимают свои самолеты, мы тоже можем несколько поднять.
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Чего Россия добивается длительными воздушными тревогами
Гуменюк пояснила, что воздушные тревоги на территории Украины провозглашаются в случае угрозы, но не всегда она реализуется.
Сейчас у врага есть необходимость подыскивать разные тактики, поэтому они могут быть и такими, когда это больше психологическое давление, чем ракетная атака,
– сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.
Она заметила, что не может рассказать абсолютно все, но подчеркнула, что когда российские оккупанты поднимают в воздух свои самолеты, мы тоже можем кое-что поднять.
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Сколько в общей сложности сбито ракет и дронов
Гуменюк подчеркнула, что об общем количестве сбитых вражеских ракет и дронов может рассказать спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Гнат.
Я могу говорить только о своей зоне ответственности. В частности, на Юге у нас достаточно мощные показатели в сбитии тех же дронов. На данный момент мы имеем уже более 180 наших сбивок против 40 попаданий дронов, когда они достигали цели,
– отметила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга.
Она объяснила, что не всегда было самое поражение, порой они попадали, например, в побережье, в воду. То есть, не всегда это была разрушительная сила.
Что известно об обстрелах Украины дронами и ракетами
- Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- В Украине утро 11 октября началось почти так же, как день перед тем. Россия снова осуществила массовый запуск ракет и дронов по территории нашего государства.
- Россия утром 17 октября ударила по Киеву иранскими дронами-камикадзе. В результате этой атаки в Шевченковском районе столицы погибли 5 человек.
- Утром 18 октября российские военные нанесли очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.