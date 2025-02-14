Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політолога Олексія Голобуцького. Він прокоментував недавнє викриття топ-зрадника, полковника СБУ Козюри, якого затримував особисто голова Служби Василь Малюк.

Буде цікаво СБУ ще чекають внутрішні розслідування: хтось у 2022 році повернув зрадника Козюру в структуру

Політолог вважає, що операція із затримання зрадника – безпрецедентна та історична.

СБУ весь час опиняється на крок попереду росіян, які тотально програють у протистоянні спецслужб. Малюк провів процес очищення Служби від російських агентів, який триває. Без цього очищення СБУ не мала шансів проводити такі потужні операції проти ворога. "Щура" ще й змогли використати проти самих же вербувальників. Тривалий час через нього росіян "годували дезою". Це справді ювелірна робота наших спецслужб,

– акцентує експерт.

Голобуцький наголошує на важливості того факту, що зрадника було затримано під час гарячої фази війни.

"Сьогодні кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів. Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій", – вважає експерт.

З приходом до керівництва СБУ Василя Малюка "почистили" від російських агентів і органи влади, і саму Службу. Фото, де "щура" Козюру тримає за шкірку голова СБУ, облетіли всі медіа. Попереду у "щура" – суд і вирок. Майже напевно – довічне ув'язнення,

– резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ провела безпрецедентну спецоперацію і викрила "топ щура" ФСБ у своїх лавах: спочатку Служба його використала для дезінформації ворога, а потім затримала.