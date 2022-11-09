Как авиация помогает защищать украинское небо: Мусиенко объяснил, почему партнеры не предоставляют самолеты

С начала вторжения России на территорию Украины западные партнеры помогают нам противостоять оккупантам. Но для защиты украинского неба нам нужны современные самолеты.

Авиация очень важна для украинской армии, потому что благодаря ей можно создать многоэшелонированную систему ПВО. Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко. Если бы авиапарк Украины был усилен хотя бы на 30 самолетов, это существенно улучшило бы защиту нашего неба.

Обратите внимание Сделают небо более безопасным: в Украину прибыли новые системы ПВО NASAMS и Aspide

Авиацию использовать дешевле

Он рассказал, что использование самолетов-перехватчиков с ракетами "воздух – воздух" значительно дешевле, чем системы противоракетной обороны Patriot.

Ракета к Patriot, которую мы бы хотели получить, стоит 3 миллиона долларов. А ракета "воздух – воздух" – несколько десятков тысяч долларов. Это совсем другие ценовые рамки и границы,

– заметил эксперт.

В США и некоторых европейских странах делается акцент в противовоздушной обороне именно на авиацию, на самолеты-перехватчики, которые в случае угрозы взлетают и ракетами сбивают либо ракеты, либо воздушные цели.

Но они, анализируя опыт российской агрессии на Украине, приходят к выводу, что им тоже нужно больше зенитно-ракетных комплексов, потому что не только авиация может противодействовать таким угрозам.

Авиация очень важна для защиты неба

На Западе есть понимание и поддержка многих экспертов и специалистов, что усилив наш авиапарк хотя бы на 30 самолетов, такими как F-16 или другими, Украина могла бы существенно улучшить защиту своего неба.

Когда мы говорим о многоэшелонированной системе противовоздушной обороны, мы видим, что при угрозе ударов крылатыми ракетами мы можем им противодействовать авиацией. Имея определенное количество самолетов и ракет к ним, мы можем уничтожить цели.

"Если нам угрожают баллистические ракеты, русские "Искандеры", иранские, если они поступят, или любые другие, то в первую очередь используем системы Patriot или NASAMS. Ведь самолет вы не используете против баллистической ракеты", – отмечает Мусиенко.

В этом многоэшелонированность, разноплановость, интегрированность систем, их взаимодействие и заменимость в случае необходимости. Таким образом, мы против большинства угроз защищены. Авиация в этом смысле очень важна.

Украина – надежный партнер

В рамках тех пакетов помощи, которые уже предоставлены Украине, если бы речь шла о 30 самолетах (так как такая цифра звучала в некоторых кругах раньше), на них можно было бы выделить деньги. Это не заоблачные бюджеты в несколько десятков миллиардов долларов.

На Западе, в США, есть сторонники того, чтобы предоставить Украине именно самолеты. Потому что это дешевле и быстрее, чем предоставлять средства зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot,

– говорит. собеседник.

У Западных партнеров могут существовать оговорки относительно вероятного использования авиации, которую они могли бы предоставить Украине, для поражения военных целей на территории России. Но с украинской стороны предлагаются ясные, прозрачные, гибкие формы сотрудничества.

"Если наши партнеры ставятся условия не наносить удары системой HIMARS или другой по военным объектам на территории России – мы этого соблюдаем", – отмечает Мусиенко.

Все эти условия можно согласовать при передаче помощи, и мы, конечно, будем их соблюдать.

Несмотря на российскую пропаганду, которая пытается дискредитировать Украину как надежного партнера, ни один фейк не подтвердился. Мы используем вооружение по назначению, эффективно поражаем цели, оно у нас есть на использовании и никуда не исчезает.

"Эти условия – технические моменты, которые можно решить. А вот политическая воля – это действительно важный момент, когда нужно принять волевое решение о том, что Украине нужно предоставить авиацию", – считает эксперт.

Авиация очень важна для защиты неба Украины: смотрите видео

Военная помощь Украине: последние новости