Укр Рус
24 Канал Новини України Це не був звичайний удар: українські дронарі підірвали лігво ворога на Харківщині
9 лютого, 14:19
2

Це не був звичайний удар: українські дронарі підірвали лігво ворога на Харківщині

Поліна Буянова
Основні тези
  • Батальйон "Гатило" ЗСУ провів успішну операцію на Харківщині, підірвавши опорний пункт окупантів у селищі Кам'янка.
  • Для знищення ворожого укриття застосували комплексну тактику з серією атак FPV-дронами, що призвело до повного руйнування конструкцій.

Бійці батальйону безпілотних систем "Гатило" 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади ЗСУ провели успішну операцію зі знищення ворога на Харківщині.

Про це у своїх соцмережах повідомило Угруповання об’єднаних сил.

Читайте також Відмінусовано понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 9 лютого 

Як відбувалася операція?

Українські військові підірвали опорний пункт окупантів в селищі Кам'янка Харківської області.

Наші дронарі провели складну операцію. Ворог намагався сховатися за товстими стінами, але для сучасної української безпілотної авіації недосяжних цілей не існує, 
– наголосили військові.

За словами військових, операція в Кам'янці не була звичайним ударом, а заздалегідь спланованою операцією з ліквідації ворожого укриття, щоб уразити загарбників навіть у найглибших схронах.

Бійці провели успішну операцію: дивіться відео

Цього разу підрозділ операторів БпЛА застосував комплексну тактику. Для ураження будівлі, в якій переховувався особовий склад противника, було здійснено серію атак FPV-дронами. За даними військових, сумарна потужність вибухівки сягала десятків кілограмів, що призвело до повного руйнування конструкцій.

Українські воїни наголосили, що наполегливість і кмітливість пілотів перетворюють кожен виліт на результат і новий бойовий досвід.

Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини

  • Генштаб ЗСУ 8 лютого підтвердив удар по російському полігону "Капустин Яр". Там пошкоджені споруди для обслуговування балістичних ракет. 
     

  • Крім того, Сили оборони днями завдали ударів по ворожих стратегічних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під приціл потрапив ще один склад матеріально-технічного забезпечення одного з підрозділів російської армії біля Розівки на Запоріжжі.
     

  • Спецпідрозділ ГУР "Примари" повідомив, що за січень 2026 року йому вдалось уразити 6 російських систем ППО. Зокрема, удари прийшлись по ЗРГК "Панцир-С1" і ЗРК "Тор-М1".