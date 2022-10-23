Повністю сліпа зона: у Білорусі закрили доступ до камер спостереження на дорогах
Джерело:Флагшток
Білорусь повністю закрила доступ до відео з сотень камер на дорогах країни. Востаннє так було перед вторгненням 24 лютого.
20 жовтня перестав працювати останній сервіс, який показував відео з основних автомагістралей Білорусі
Увага Яка зараз загроза наступу з Білорусі на Захід України: пояснення голови Рівненської ОВА
Картинка з камерами оновлювалася і показувала оцінку стану дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Спочатку доступ до камер здійснювався через сайт, проте з початком війни ця функція була відключена. Вчора відбулося відключення доступу до камер спостереження в погодному сервісі,
– йдеться у повідомленні.
Білорусь так діяла за місяць до вторгнення у лютому
Більш ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення Держприкордонкомітет Білорусі також прибрав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів – тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.
Білоруські ЗМІ повідомляють, що підготовка до вторгнення з території Білорусі начебто триває, військові привозять понтонні мости і тренують частини забезпечення, зокрема військових медиків.
Також в Білорусі нібито триває прихована мобілізація.Важливо! Лукашенко спільно з Путіним створили спільне угруповання військ, при цьому російські військові вже прибули в країну.
Загроза нового вторгнення з Білорусі: головне
- У Генштабі 20 жовтня повідомив, що загроза повторного наступу з боку Білорусі зростає. Але напрямок наступу може бути змінений, замість Києва, вони можуть спробувати піти на Захід України.
- Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні дійсно зросла.
- У Збройних Силах України жорстко відреагували на потенційну загрозу. Там закликали білорусів не виконувати злочинні накази самопроголошеного президента Лукашенка. А, якщо вони почнуть вторгнення, то буде максимально жорстка відповідь і удари по військових об'єктах Білорусі.
- В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти не зможуть відкрити північний фронт з Білорусі. Однак потрібно бути готовими до нових ракетних ударів з повітряного простору цієї країни.