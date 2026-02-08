Близько 80 тисяч росіян залишились без опалення: у Бєлгороді проблеми зі світлом, водою та газом

Місцева влада російського міста Бєлгород повідомила про пошкодження об'єктів інфраструктури внаслідок ракетних атак. У місті фіксують масштабні перебої з електропостачанням, газом і теплом.

Росіяни відчули на собі справжній блекаут. Про атаку повідомили мер Бєлгорода В'ячеслав Демідов та губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Що відомо про блекаут у Бєлгороді?

За словами Демідова, близько 20:00 7 лютого місто зазнало ракетних ударів. Інформації про загиблих чи руйнування житлових будинків не надходило, однак постраждали об’єкти комунальної інфраструктури. Влада повідомляє про перебої зі світлом і водою, які тривають уже кілька днів.

Мер зазначив, що у Бєлгороді безперервно тривають відновлювальні роботи, а в окремих мікрорайонах до багатоквартирних будинків підключають резервні джерела електроживлення.

Водночас Гладков повідомив про нові атаки вночі проти 8 лютого. За його словами, ситуація в енергетиці залишається складною: близько 80 тисяч мешканців міста залишилися без тепла, близько 3 тисяч – без газу, ще близько 1 тисячі – без електроенергії.

Губернатор заявив, що відновлення ускладнюється через велику кількість пошкоджень мереж. Він пообіцяв, що електропостачання буде відновлено найближчим часом, газ – упродовж ранку, а подачу тепла планують повернути до полудня. У місті також відкривають пункти обігріву для населення.

Що відомо про обстріли Бєлгорода?