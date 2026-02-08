Около 80 тысяч россиян остались без отопления: в Белгороде проблемы со светом, водой и газом

Местные власти российского города Белгород сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в результате ракетных атак. В городе фиксируют масштабные перебои с электроснабжением, газом и теплом.

Россияне ощутили на себе настоящий блэкаут. Об атаке сообщили мэр Белгорода Вячеслав Демидов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Смотрите также В Ленинградской области взорвалась электроподстанция: в сети появились яркие кадры

Что известно о блэкауте в Белгороде?

По словам Демидова, около 20:00 7 февраля город подвергся ракетным ударам. Информации о погибших или разрушениях жилых домов не поступало, однако пострадали объекты коммунальной инфраструктуры. Власти сообщают о перебоях со светом и водой, которые продолжаются уже несколько дней.

Мэр отметил, что в Белгороде непрерывно продолжаются восстановительные работы, а в отдельных микрорайонах к многоквартирным домам подключают резервные источники электропитания.

В то же время Гладков сообщил о новых атаках в ночь на 8 февраля. По его словам, ситуация в энергетике остается сложной: около 80 тысяч жителей города остались без тепла, около 3 тысяч – без газа, еще около 1 тысячи – без электроэнергии.

Губернатор заявил, что восстановление осложняется из-за большого количества повреждений сетей. Он пообещал, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, газ – в течение утра, а подачу тепла планируют вернуть к полудню. В городе также открывают пункты обогрева для населения.

Что известно об обстрелах Белгорода?