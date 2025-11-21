На окупованій Донеччині – блекаут: туди завітали дрони

Пізно увечері на окупованій території Донецької області чули вибухи. Опісля цього захоплені росіянами населені пункти поринули у морок.

Мешканці окупованої частини Донеччини скаржаться, що у більшості районів зникло електропостачання. Це відбулося на тлі атаки дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також Мирний план Трампа: як на окупованих територіях реагують на ідею передачі земель Росії

Що відомо про блекаут на Донеччині?

Зазначається, що без світла, зокрема, залишилося місто Донецьк. Монітори припускають, що українські безпілотники знову влучили по підстанціях.

Окупанти бідкають через зникнення електрики / Скриншот

Блекаут на Донеччині: дивіться відео

До слова, Сили оборони неодноразово влаштовували блекаути на Донеччині. Так, 16 листопада через імовірний удар по підстанції без електрики залишилися Донецьк, Макіївка, Ясинувата та Горлівка. Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що такий удар спрямований на порушення прифронтової логістики російської армії.

За його словами, знеструмлення промислових міст і залізниці створює для ворога серйозні труднощі. Перебої у живленні ускладнюють роботу підприємств і транспортних вузлів, які постачають техніку та боєприпаси.

Які наслідки останніх ударів по росіянах на окупованих територіях?