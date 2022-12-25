В Yasno пояснили, у чому проблема з відновленням енергетичної інфраструктури
Після чергових ракетних обстрілів ворога та атак іранськими дронами-камікадзе, які відбулись тиждень тому, українська енергосистема оговтується ще й досі. А українці потерпають від відсутності електроенергії.
Відновлення ж енергопостачання забирає доволі багато часу, але так відбувається з об'єктивних причин. Про це 24 каналу розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.
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Велика проблема
За його словами, система електромережі досить велика і кожна ланка має свої особливості.
Якщо говорити про критичні ланки, то є такі вузли, які після ушкоджень навіть не піддаються до ремонтних робіт. Особливо, якщо ракета чи дрон-камікадзе потрапили саме в неї та зруйнували. Тоді нічого неможливо зробити,
– пояснив він.
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Коваленко, наголосив, що головна проблема полягає у тому, що є такі вузли, які не можна замінити – їх немає в США та в Європі, бо у нас з ними різні системи.
"І на виготовлення цих вузлів потрібен час – і не 1 – 2 місяці, а близько 8 – 9 місяців. Це велика проблема", – зазначив генеральний директор Yasno.
Ситуація зі світлом в Україні: останні новини
- В Україні упродовж зими складна ситуація з електропостачанням може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом – у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. Проте до цього списку можуть додаватися інші міста та області в міру того, куди противник завдаватиме ударів.
- Російські окупанти не здатні занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вони й випустять усі свої ракети за один раз, то все одно електропостачання з часом відновлять. За даними української розвідки, в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ракетних ударів.
- Проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями за словами голови енергокомітету Андрія Геруса. Саме тому він порадив підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.