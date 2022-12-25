В Yasno пояснили, у чому проблема з відновленням енергетичної інфраструктури

Після чергових ракетних обстрілів ворога та атак іранськими дронами-камікадзе, які відбулись тиждень тому, українська енергосистема оговтується ще й досі. А українці потерпають від відсутності електроенергії.

Відновлення ж енергопостачання забирає доволі багато часу, але так відбувається з об'єктивних причин. Про це 24 каналу розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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Велика проблема

За його словами, система електромережі досить велика і кожна ланка має свої особливості.

Якщо говорити про критичні ланки, то є такі вузли, які після ушкоджень навіть не піддаються до ремонтних робіт. Особливо, якщо ракета чи дрон-камікадзе потрапили саме в неї та зруйнували. Тоді нічого неможливо зробити,

– пояснив він.

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Коваленко, наголосив, що головна проблема полягає у тому, що є такі вузли, які не можна замінити – їх немає в США та в Європі, бо у нас з ними різні системи.

"І на виготовлення цих вузлів потрібен час – і не 1 – 2 місяці, а близько 8 – 9 місяців. Це велика проблема", – зазначив генеральний директор Yasno.

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