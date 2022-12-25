В Yasno объяснили, в чем проблема с восстановлением энергетической инфраструктуры

После очередных ракетных обстрелов врага и атак иранскими дронами-камикадзе, которые произошли неделю назад, украинская энергосистема приходит в себя до сих пор. А украинцы страдают от отсутствия электроэнергии.

Возобновление же энергоснабжения занимает достаточно много времени, но так происходит по объективным причинам. Об этом 24 канала рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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Большая проблема

По его словам, система электросети достаточно велика и каждое звено имеет свои особенности.

Если говорить о критических звеньях, то есть такие узлы, которые после повреждений даже не поддаются ремонтным работам. Особенно если ракета или дрон-камикадзе попали именно в нее и разрушили. Тогда ничего невозможно сделать,

– объяснил он.

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Коваленко отметил, что главная проблема заключается в том, что есть такие узлы, которые нельзя заменить – их нет в США и в Европе, потому что у нас с ними разные системы.

"И на изготовление этих узлов нужно время – и не 1 – 2 месяца, а около 8 – 9 месяцев. Это большая проблема", – отметил генеральный директор Yasno.

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