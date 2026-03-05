Чи може Україна відправити війська на Близький Схід: у ГУР дали остаточну відповідь
- Україна не планує брати участь у місіях за кордоном, зокрема на Близькому Сході, але готова ділитися своїм досвідом протидії іранським "Шахедам".
- Україна володіє унікальним бойовим досвідом перехоплення дронів та активно застосовує багаторівневу систему ППО для ефективної оборони.
Досвід України у протидії іранським "Шахедам" є унікальним та необхідним для світу. Водночас наразі Україна не планує брати участь у місіях за кордоном, зокрема на Близькому Сході.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Як Україна може протидіяти "Шахедам"?
Вадим Скібіцький пояснив, що Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських дронів-камікадзе та готова ділитися ним із партнерами для зміцнення спільної безпеки.
Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення,
– наголосив представник воєнної розвідки.
За його словами, ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.
Заступник начальника ГУР додав, що українська ППО працює як багаторівнева система: від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усі ці елементи мають діяти узгоджено, а не як окремі види озброєння.
Окрім цього, Скібіцький підкреслив динаміку зростання загрози: якщо на початкових етапах Росія запускала близько 30 дронів на місяць, то зараз їхня кількість вимірюється сотнями. Зокрема, у липні минулого року ворог використав рекордні 802 БпЛА за одну добу.
Наразі Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс – тобто уроки, засвоєні під безперервним ворожим вогнем.
Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, – 24 Канал) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх,
– підсумував Вадим Скібіцький.
Яким країнам загрожує Іран?
Зранку 5 березня іранські безпілотники вдарили по місту Нахічевань в Азербайджані. Від удару одного дрона постраждала будівля аеропорту Нахічевані, інший впав біля будівлі школи в селі Шекерабад.
4 березня іранська ракета порушила повітряний простір Туреччини. Вона пролетіла через повітряний простір Іраку і Сирії та прямувала до одного з турецьких регіонів. Ракету знищили силами протиповітряної оборони НАТО.
2 березня Іран атакував британську військову базу Акротирі на Кіпрі безпілотником. У МЗС Великої Британії не розкривали деталей цієї атаки, однак наголошували, що навколо бази вживають усіх необхідних заходів безпеки.