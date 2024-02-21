Події на кордоні з Україною – шантаж: як Київ розв'язуватиме проблему з протестами поляків

Польські протестувальники блокують кордон, щоб не дозволити українським вантажівкам, зокрема із зерном, рухатись у країни ЄС. На тлі цих подій Україна планує новий експортний маршрут Дунаєм задля подолання блокади в Польщі.

Новий маршрут має проходити від українського порту Ізмаїл до румунського – у Констанці та дунайських портів у Німеччині. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що це рішення є вимушеним для української влади.

Важливо За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Проблеми не тільки у поляків

Проблема з блокування кордону з боку Польщі існує майже пів року, і вона, якщо й розв'язується тимчасово, потім знову виникає.

Те, що зараз відбувається на кордоні між Польщею і Україною, це – шантаж. Шантажують не нас, а польський уряд,

– пояснив політолог.

Були великі сподівання, що зміна уряду в Польщі призведе до поліпшення ситуації. Проте сьогодні польській владі можна поставити "діагноз" – неспроможність розв'язати цю проблему.

Виникає ще питання: а чи Польща залишається членом Європейського Союзу, адже гроші поляки отримують саме від нього. А от дотримуватись європейських правил не хочуть. Так само польські фермери отримують гроші не від польського уряду, а фактично з європейського бюджету. Однак вони теж не хочуть виконувати європейські правила. Така парадоксальна ситуація,

– підкреслив Фесенко.

Сьогодні проблеми мають не тільки польські фермери. Протести відбуваються у різних країнах Європи – в Німеччині, Франції. Фермери в цих країнах вимагають більше субсидій, допомоги для себе.

Підриває партнерство

А проти України вони, на думку політолога, виступають, тому, що у нас ефективніше сільське виробництво. Наша аграрна продукція дешевша, і ми готові бути на європейських ринках навіть без європейських субсидій.

Водночас польські фермери вимагають для себе окремих пільгових умов. При цьому вони не просто протестують, а діють дуже агресивно.

"На превеликий жаль, те, що не перший місяць відбувається на польско-українському кордоні, суттєво підриває партнерство між нашими країнами", – зазначив Володимир Фесенко.

Що відбувається на польсько-українському кордоні: важливе

Польські фермери 20 лютого оголосили про блокування пунктів перепуску на польсько-українському кордоні для проїзду вантажівок та іншого транспорту.

На кордоні створилися багатокілометрові черги з вантажівок. Українські водії змушені чекати кілька днів в заторах, поки їх пропустять через кордон.

Водночас польські протестувальники не можуть аргументовано сформулювати, в чому причина блокування української аграрної продукції. Також вони вчиняють зовсім неприйнятні акції. Зокрема польські мітингарі перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині" та розсипали на колії зерно з вантажного вагона.

Українські перевізники розпочали дзеркальні мирні акції на трьох пунктах пропуску – "Рава-Руська", "Краковець" та "Шегині". Їхня вимога – щоб поляки та українці мали змогу вільно перетинати кордон. Українці обіцяють пропускати стільки ж фур на польських номерах, скільки пропускає Польща.

Сухопутний коридор з Європейським Союзом для експорту, зокрема аграрної продукції, наразі заблокований для України через протести польських перевізників та фермерів. Тому Україна планує створити новий маршрут, повідомляє Bloomberg. Він має пролягти через верхній Дунай. На думку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, "Румунія є передбачуванішою, ніж польський кордон". Для забезпечення транспортування, "Українське Дунайське пароплавство" побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставлення вантажів.