События на границе с Украиной - шантаж: как Киев будет решать проблему с протестами поляков

Польские протестующие блокируют границу, чтобы не позволить украинским грузовикам, в частности с зерном, двигаться в страны ЕС. На фоне этих событий Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю для преодоления блокады в Польше.

Новый маршрут должен проходить от украинского порта Измаил до румынского – в Констанце и дунайских портов в Германии. Политолог Владимир Фесенко сказал 24 Каналу, что это решение является вынужденным для украинской власти.

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Проблемы не только у поляков

Проблема с блокированием границы со стороны Польши существует почти полгода, и она, если и решается временно, потом снова возникает.

То, что сейчас происходит на границе между Польшей и Украиной, это – шантаж. Шантажируют не нас, а польское правительство,

– объяснил политолог.

Были большие надежды, что смена правительства в Польше приведет к улучшению ситуации. Однако сегодня польской власти можно поставить "диагноз" – неспособность решить эту проблему.

Возникает еще вопрос: а остается ли Польша членом Европейского Союза, ведь деньги поляки получают именно от него. А вот придерживаться европейских правил не хотят. Так же польские фермеры получают деньги не от польского правительства, а фактически из европейского бюджета. Однако они тоже не хотят выполнять европейские правила. Такая парадоксальная ситуация,

– подчеркнул Фесенко.

Сегодня проблемы имеют не только польские фермеры. Протесты происходят в разных странах Европы – в Германии, Франции. Фермеры в этих странах требуют больше субсидий, помощи для себя.

Подрывает партнерство

А против Украины они, по мнению политолога, выступают, потому, что у нас эффективнее сельское производство. Наша аграрная продукция дешевле, и мы готовы быть на европейских рынках даже без европейских субсидий.

В то же время польские фермеры требуют для себя отдельных льготных условий. При этом они не просто протестуют, а действуют очень агрессивно.

"К большому сожалению, то, что не первый месяц происходит на польско-украинской границе, существенно подрывает партнерство между нашими странами", – отметил Владимир Фесенко.

Что происходит на польско-украинской границе: важное

Польские фермеры 20 февраля объявили о блокировании пунктов пропуска на польско-украинской границе для проезда грузовиков и другого транспорта.

На границе создались многокилометровые очереди из грузовиков. Украинские водители вынуждены ждать несколько дней в пробках, пока их пропустят через границу.

В то же время польские протестующие не могут аргументированно сформулировать, в чем причина блокировки украинской аграрной продукции. Также они совершают абсолютно неприемлемые акции. В частности польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медыка – Шегини" и рассыпали на пути зерно из грузового вагона.

Украинские перевозчики начали зеркальные мирные акции на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Их требование – чтобы поляки и украинцы имели возможность свободно пересекать границу. Украинцы обещают пропускать столько же фур на польских номерах, сколько пропускает Польша.

Сухопутный коридор с Европейским Союзом для экспорта, в частности аграрной продукции, пока заблокирован для Украины из-за протестов польских перевозчиков и фермеров. Поэтому Украина планирует создать новый маршрут, сообщает Bloomberg. Он должен пролечь через верхний Дунай. По мнению министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, "Румыния является более предсказуемой, чем польская граница". Для обеспечения транспортировки, "Украинское Дунайское пароходство" построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.