Обвалили під’їзд на росіян: як ЗСУ зачищали Богуславку на Харківщині

ЗСУ повідомили про успішне зачищення села Богуславка в Харківській області. Окупанти довго намагалися закріпити свої позиції, проте ворогу не вдалося реалізувати свої плани.

Про всі подробиці зачистки села Богуславка повідомила 115 ОМБр.

Дивіться також Ворог концентрує зусилля: військовий розкрив плани росіян біля Гуляйполя

Як ЗСУ зачистили Богуславку?

Командування 115 ОМБр "розбило" село на сектори та нанесло на них червоні зони. Потім українські військові почали зачистку тих місць, де ймовірно перебували окупанти.

Під час зачистки, бійці ЗСУ виявили групу росіян, які засіли в одному з під’їздів будинку. Командування прийняло рішення не ризикувати. Ворога затисли у будівлі, після чого під'їзд разом із росіянами успішно підірвали.

Ми обережно зібралися, взяли ТМ (протитанкову міну – 24 Канал), зайшли в під’їзд, підірвали міну і побігли назад,

– заявив військовий з позивним "Паровоз".

Нагадаємо, що батальйон "Гатило" ЗСУ провів успішну операцію на Харківщині, підірвавши опорний пункт окупантів. За словами військових, операція не була звичайним ударом, а заздалегідь спланованою операцією з ліквідації ворожого укриття, щоб уразити загарбників навіть у найглибших схронах.

Яка зараз ситуацію в Харківській області?