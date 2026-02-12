Обвалили подъезд на россиян: как ВСУ зачищали Богуславку на Харьковщине
- 115 ОМБр успешно зачистила село Богуславка в Харьковской области, где оккупанты пытались закрепить свои позиции.
- Во время зачистки украинские военные взорвали подъезд вместе с россиянами, которые засели в здании.
ВСУ сообщили об успешной зачистке села Богуславка в Харьковской области. Оккупанты долго пытались закрепить свои позиции, однако врагу не удалось реализовать свои планы.
Обо всех подробностях зачистки села Богуславка сообщила 115 ОМБр.
Как ВСУ зачистили Богуславку?
Командование 115 ОМБр "разбило" село на сектора и нанесло на них красные зоны. Затем украинские военные начали зачистку тех мест, где вероятно находились оккупанты.
Во время зачистки, бойцы ВСУ обнаружили группу россиян, которые засели в одном из подъездов дома. Командование приняло решение не рисковать. Врага зажали в здании, после чего подъезд вместе с россиянами успешно взорвали.
Мы осторожно собрались, взяли ТМ (противотанковую мину – 24 Канал), зашли в подъезд, взорвали мину и побежали обратно,
– заявил военный с позывным "Паровоз".
Напомним, что батальон "Гатило" ВСУ провел успешную операцию на Харьковщине, взорвав опорный пункт оккупантов. По словам военных, операция не была обычным ударом, а заранее спланированной операцией по ликвидации вражеского укрытия, чтобы поразить захватчиков даже в самых глубоких схронах.
Какова сейчас ситуация в Харьковской области?
В городе Барвенково на Харьковщине в результате российской атаки 11 февраля загорелся двухэтажный магазин, пострадали 13 человек. Для атаки враг использовал ударный БпЛА типа "Герань-2".
11 февраля российские войска атаковали дроном автомобиль медицинской помощи в Харьковской области. В результате этого погиб один человек, а другие получили травмы.