Обо всех подробностях зачистки села Богуславка сообщила 115 ОМБр.

Как ВСУ зачистили Богуславку?

Командование 115 ОМБр "разбило" село на сектора и нанесло на них красные зоны. Затем украинские военные начали зачистку тех мест, где вероятно находились оккупанты.

Во время зачистки, бойцы ВСУ обнаружили группу россиян, которые засели в одном из подъездов дома. Командование приняло решение не рисковать. Врага зажали в здании, после чего подъезд вместе с россиянами успешно взорвали.

Мы осторожно собрались, взяли ТМ (противотанковую мину – 24 Канал), зашли в подъезд, взорвали мину и побежали обратно,

– заявил военный с позывным "Паровоз".

Напомним, что батальон "Гатило" ВСУ провел успешную операцию на Харьковщине, взорвав опорный пункт оккупантов. По словам военных, операция не была обычным ударом, а заранее спланированной операцией по ликвидации вражеского укрытия, чтобы поразить захватчиков даже в самых глубоких схронах.

Какова сейчас ситуация в Харьковской области?