Як можна прорвати російську лінію оборони: військовий експерт назвав необхідну зброю

У ЗСУ в розпорядженні вже є зброя, яка допоможе прорвати російську оборону. Звісно, нам не завадить більша кількість цього озброєння.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков. Ще деякі види західного озброєння допоможуть ЗСУ вражати кожну ціль.

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Бомби JDAM допоможуть прорвати російську оборону

Катков розповів, що бомби JDAM допоможуть ЗСУ прорвати російську оборону. Усе таки російська оборона складається не лише з окопів, протитанкових ровів, а і з вогневих точок. Протистояти таким методам можна двома способами:

Лупити по району скупчення російських військ, використовуючи цілу купу снарядів, як це роблять росіяни.

За допомогою високоточних бомб JDAM бити точно в цілі.

Їхня точність складає декілька метрів. Якщо їх установити на бомбу Mark-84, вага яких приблизно 90 кілограмів, то виходить одна бомба – одна захищена вогнева точка. Одна така бомба пробиває 3,5 метри бетонних конструкцій і призначена для знищення високозахищених конструкцій,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ми, на жаль, не можемо використовувати їх для пусків на 70 кілометрів, бо для цього потрібна висока точка пуску. Однак до 40 кілометрів вони цілком летять і ефективно вражають цілі. Загалом будь-яка лінія оборони гірше, ніж її відсутність, тому ЗСУ все одно буде доволі складно витісняти росіян.

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Бомби на радянських літаках

За словами головного редактора Defence Express, після того, як ракети HARM улітку адаптували до радянських літаків, то не було питанням, як застосувати бомби JDAM. Складність полягає лише в тому, що на західних літаках координати цілі можна задавати в повітрі, на радянських машинах доводиться робити це на землі.

"Після цього літак виходить у район пуску на цілі, й у певній точці скидає. Водночас через те, що це високоточне озброєння, воно вразить цілі максимально точно з мінімальним відхиленням завдяки інерційній та супутниковій навігації, й навіть певні похибки в точці скидання не вплинуть на результат, бо бомба підкорегує свій політ", – зауважив Катков.

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