Как можно прорвать российскую линию обороны: военный эксперт назвал необходимое оружие

У ВСУ в распоряжении уже есть оружие, которое поможет прорвать российскую оборону. Конечно, нам не помешает большее количество этого вооружения.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. Еще некоторые виды западного вооружения помогут ВСУ поражать каждую цель.

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Бомбы JDAM помогут прорвать российскую оборону

Катков рассказал, что бомбы JDAM помогут ВСУ прорвать российскую оборону. Все же российская оборона состоит не только из окопов, противотанковых рвов, но и огневых точек. Противостоять таким методам можно двумя способами:

лупить по району скопления российских войск, используя целую кучу снарядов, как это делают россияне;

с помощью высокоточных бомб JDAM бить точно в цели.

Их точность составляет несколько метров. Если их установить на бомбу Mark-84, вес которых примерно 90 килограммов, то получается одна бомба – одна защищенная огневая точка. Одна такая бомба пробивает 3,5 метра бетонных конструкций и предназначена для уничтожения высокозащищенных конструкций,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что мы, к сожалению, не можем использовать их для пусков на 70 километров, потому что для этого нужна высокая точка пуска. Однако до 40 километров они вполне летят и эффективно поражают цели. В общем, любая линия обороны хуже, чем ее отсутствие, поэтому ВСУ все равно будет достаточно сложно вытеснять россиян.

Катков назвал необходимое оружие, как можно прорвать российскую линию обороны: смотрите видео

Бомбы на советских самолетах

По словам главного редактора Defence Express, после того, как ракеты HARM летом адаптировались к советским самолетам, то не было проблемой, как применить бомбы JDAM. Сложность состоит лишь в том, что на западных самолетах координаты цели можно задавать в воздухе, на советских машинах приходится делать это на земле.

"После этого самолет выходит в район пуска на цели и в определенной точке сбрасывает. В то же время из-за того, что это высокоточное вооружение, оно поражает цели максимально точно с минимальным отклонением благодаря инерционной и спутниковой навигации, и даже определенные погрешности в точке сброса не повлияют на результат, потому что бомба подкорректирует свой полет", – заметил Катков.

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