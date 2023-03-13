Стоит отметить, что благодаря военной помощи Соединенных Штатов Америки и стран Европы поставки оружия в наше государство (импорт) резко возросли. Теперь мы на третьем месте этого рейтинга после Катара и Индии.

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Украина вооружается и укрепляет позиции

Добавим, что в период с 1991 по 2014 год Украина совсем не наращивала свою военную мощность. После оккупации Крыма и начала войны в Донбассе мы, конечно, начали импортировать оружие с Запада, однако не в таких объемах, как после 24 февраля 2022 года.

После российского вторжения Украина стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружения в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-м крупнейшим импортером в период с 2018 по 2022 год,

– говорится в исследовании.

Кроме того, там отмечено, что за последние пять лет на Украину пришлось около 2% мирового импорта вооружения. Однако, вероятно, из-за опасений эскалации боевых действий партнеры не спешат давать нам боевую авиацию и ракеты дальнего радиуса действия.

Хотя следует упомянуть, что все же Запад поставлял такое вооружение в другие государства, вовлеченные в конфликты, в частности, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

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