Варто зазначити, що саме завдяки військовій допомозі Сполучених Штатів Америки та країн Європи постачання зброї в нашу державу (імпорт) різко зросло. Зараз ми на третьому місці цього рейтингу після Катару та Індії.

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Україна озброюється та зміцнює позиції

Додамо, що у період з 1991 до 2014 року Україна зовсім не нарощувала свої військові потужності. Після окупації Криму та початку війни на Донбасі ми, звісно, почали імпортувати зброю зі Заходу, однак не в таких об'ємах, як після 24 лютого 2022 року.

Після російського вторгнення Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером у період від 2018 до 2022 року,

– йдеться у дослідженні.

Окрім того, там зазначено, що за останніх п'ять років на Україну припало близько 2% світового імпорту озброєння. Однак, ймовірно, через побоювання ескалації бойових дій партнери не поспішають надавати нам бойову авіацію та ракети дальнього радіуса дії.

Хоча слід згадати, що все ж Захід постачав таке озброєння в інші держави, що залучені до конфліктів, зокрема, на Близькому Сході та в Південній Азії.

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