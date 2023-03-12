Від початку широкомасштабного вторгнення Британія є тією країною, яка непохитно підтримує Збройні Сили нашої держави. Як відомо, українські військові проходять навчання на території Сполученого Королівства, зокрема, опановують те, як користуватися бойовими танками Challenger 2.

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Ці танки допоможуть повернути території

У неділю, 12 березня, на офіційній сторінці міноборони Британії з'явилося відео, на якому видно те, що Challenger 2 "вміють робити найкраще".

В рамках пакета значної бойової потужності, аби допомогти Україні протистояти вторгненню та повернути свою територію, Велика Британія відправить в Україну ескадрилью танків Challenger 2,

– також йдеться в підписі до ролика.

Зауважимо, що коли мовиться про ескадрилью танків – то мається на увазі підрозділ цієї військової техніки у кількості від 12 до 24 одиниць. Власне, саме слово "ескадрилья" можна перекласти з французької як "маленький ескадрон" або ж "маленька бригада".

Challenger 2 демонструють свою потужність: дивіться відео МО Британії

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